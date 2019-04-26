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Esenyurt'ta yolda ve bir binada çatlaklar oluştu

İstanbul Valiliği, Esenyurt'ta çatlaklar ve çökme nedeniyle Orhan Gazi Caddesi'nin trafiğe kapatıldığını ve bir binanın tahliye edildiğini duyurdu.

Ali Ebubekir Tokcan   | 26.04.2019
Esenyurt'ta yolda ve bir binada çatlaklar oluştu

İstanbul

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Güzelyurt Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde ve bir binada çökme ve çatlaklar meydana geldiği belirtildi. 

Açıklamada, şunlar kaydedildi: 

"Esenyurt ilçemiz Güzelyurt Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde ve cadde üzerindeki 9 katlı bir binada meydana gelen çökme ve çatlaklar sebebiyle yol trafiğe kapatılmış olup, bina da tedbir amacıyla tahliye edilmektedir.

Olay mahallinde AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve ilgili kurumlarımızın teknik ekipleri gereken tedbirleri almaya başlamışlardır."

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