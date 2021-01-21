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Esenyurt'ta doğal gaz patlaması

Esenyurt’ta bir binada doğal gaz patlaması sonrası çıkan yangında yaralananlar hastaneye sevk edildi.

Ali Ebubekir Tokcan   | 21.01.2021
Esenyurt'ta doğal gaz patlaması

İstanbul

Alınan bilgiye göre, saat 00.30 sıralarında Yeşilkent Mahallesi 2011. Sokak'taki 30 katlı binanın 6. katında doğal gaz patlaması sonrası yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangının olduğu katta bulunanlar itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Patlamada yaralananlara ve yangında dumandan etkilenenlere ilk müdahale, olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapıldı.

Patlama sebebiyle çıkan yangın binada, etrafa saçılan beton parçaları da park halindeki bir lüks araçta hasara sebep oldu.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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