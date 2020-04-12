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Esenler'de site sakinlerinden polise sürpriz

Esenler sakinleri, devriye görevini yürüten polis ekiplerini alkışlarla karşılayarak, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü kutladı.

Halil Demir,Abdulkerim Güney,Alparslan Ermiş   | 12.04.2020
Esenler'de site sakinlerinden polise sürpriz

İstanbul

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Havaalanı Mahallesi'ndeki Emlak Konutları Sitesi'nde devriye görevini yürütürken binaların balkon ve pencerelerine çıkan vatandaşlar, ekipleri alkış ve ıslıklarla karşılayarak Türk Polis Teşkilatının 175. yıl dönümünü kutladı.

Polis ekipleri de vatandaşlara teşekkür ederek siteden ayrıldı.

Ayrıca, Sultangazi'de kavga ihbarında bulunan mahalle sakinleri, belirtilen adrese gelen ekiplere baklava ikramında bulundu.

Vatandaşlardan polislere sürpriz kutlama

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mavigöl Mahallesi Ceyda Sokağı'nda kavga ihbarı üzerine belirtilen adrese gitti.

Kurulan masanın başında toplanan vatandaşlar, sokaktaki polis ekiplerini alkışlarla karşılayarak, Türk Polis Teşkilatının 175. yıl dönümünü kutladı.

Vatandaşlar daha sonra, üzerinde "Polis haftanız kutlu olsun" yazan pastayı polis ekipleriyle birlikte kesti. 

Silivri'de polisi durdurup klarnet çaldı 

Silivri'de de klarnetçi Gökhan Çelikkaya, evinin önünden geçen polis aracını durdurdu. 

Klarnetiyle aşağı inen Çelikkaya, polis teşkilatının yıl dönümü dolayısıyla ekip aracındaki polislere kısa bir dinleti sundu. 

Bazı vatandaşların da evlerinin pencerelerinden alkışlarla tempo tuttuğu dinletinin sonunda, polisler Çelikkaya'ya teşekkür etti. 

Ekipler, daha sonra vatandaşlara evden çıkılmaması anonsu yaparak, devriye görevine devam etti.

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