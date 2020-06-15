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Esence Dağı haziranda beyaza büründü

Erzincan'daki Esence Dağı'nda, karın yağmasıyla güzel bir görüntü oluştu.

Yakup Bakar   | 15.06.2020
Esence Dağı haziranda beyaza büründü Fotoğraf: Yakup Bakar/AA

Erzincan

Erzincan'da genelinde etkili olan soğuk hava ve sağanak, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü.

Üzümlü ilçesinde bulunan 3 bin 549 metre yüksekliğindeki Esence Dağı'nın haziran ayında beyaza bürünmesi görenleri şaşırttı.

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