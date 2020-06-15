Esence Dağı haziranda beyaza büründü
Erzincan'daki Esence Dağı'nda, karın yağmasıyla güzel bir görüntü oluştu.
Erzincan
Erzincan'da genelinde etkili olan soğuk hava ve sağanak, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü.
Üzümlü ilçesinde bulunan 3 bin 549 metre yüksekliğindeki Esence Dağı'nın haziran ayında beyaza bürünmesi görenleri şaşırttı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.