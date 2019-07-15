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Erzurum'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Erzurum'un Oltu ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hamdi Çelikbaş   | 15.07.2019
Erzurum'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.15'de merkez üssü Erzurum'un Oltu ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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