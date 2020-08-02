Erzurum'da 3,5 büyüklüğünde deprem
Erzurum'un Tortum ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.46'da Erzurum'un Tortum ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 7,03 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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