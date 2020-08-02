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Erzurum'da 3,5 büyüklüğünde deprem

Erzurum'un Tortum ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Fırat Taşdemir   | 02.08.2020
Erzurum'da 3,5 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.46'da Erzurum'un Tortum ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7,03 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.



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