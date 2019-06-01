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Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van'da silah kazası sonucu şehit olan Uzman Çavuş Kenan Karakuzu'nun ailesine taziye dileklerini iletti.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 01.06.2019
Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'da silah kazası sonucu şehit olan Uzman Çavuş Kenan Karakuzu'nun ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Van'da silah bakımı sırasında meydana gelen kazada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Karakuzu'nun ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.


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