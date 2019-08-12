Euro
6.23
Dolar
5.56
BIST 100
99,405.03
Altın
1,511.73
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak’ta operasyona intikal sırasında uçurumdan düşerek şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Altunyurt'un ailesine başsağlığı diledi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 12.08.2019
Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak’ta uçurumdan düşerek şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hakan Altunyurt'un ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Şırnak’ta operasyona intikal sırasında uçurumdan düşerek şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Altunyurt'un ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'ın Keşmir kararı çözüm arayışlarına darbe
Türkiye-Ukrayna ilişkileri çok yönlü gelişiyor
Etiyopya’daki askeri müdahale girişimi ve siyasi sorunlar
Hindistan’ın yeni dış politika stratejisi ve Keşmir krizi
Sudan'da kırılgan uzlaşma ve riskler

Benzer haberler

Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı

Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurbanı Togo'da kesildi

Şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

'Çocuk dostu' kitap listesine 35 yeni eser eklendi

'Çocuk dostu' kitap listesine 35 yeni eser eklendi
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'ye gelecek

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'ye gelecek
Prof. Dr. Emin Işık, son yolculuğuna uğurlandı

Prof. Dr. Emin Işık, son yolculuğuna uğurlandı