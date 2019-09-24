Euro
6.24
Dolar
5.67
BIST 100
101,604.00
Altın
1,521.11
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.

Mehmet Tosun   | 24.09.2019
Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan askerlerin aileleri ile Diyarbakır'da şehit olan güvenlik korucusunun ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde şehit olan askerler Fikret Dinçer ve Volkan Tantürk ile Diyarbakır'da mayın/EYP kontrolü sırasında rahatsızlanıp kaldırıldığı hastanede şehit olan güvenlik korucusu Tarkan Nemutlu'nun ailelerine birer telgraf göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Japonya-Kore ticaret savaşları ve Asya Pasifik'te 'yeni normal'
Korku duvarı Tahrir'de yıkılıyor
İran-ABD satrancında son durum
Avusturya'da seçmenler iki yıl sonra yeniden sandık başına gidiyor
İZLENİM - TEKNOFEST 2019: Bir bilim ve teknolojik durum değerlendirmesi

Benzer haberler

Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı

Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı

Diyarbakır hazır giyim Şanlıurfa ayakkabı üssü olacak

'Büyük sanatçılar vefatlarından sonra da yaşamaya devam ederler'

Şehit öğretmenin babasından 'evlat nöbeti'ne destek

Şehit öğretmenin babasından 'evlat nöbeti'ne destek
'Camcı Hüseyin'i arıyoruz cam taktıracağız' şifresiyle dağa gönderilmiş

'Camcı Hüseyin'i arıyoruz cam taktıracağız' şifresiyle dağa gönderilmiş
Avaşin bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Avaşin bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi