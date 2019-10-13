Euro
6.49
Dolar
5.89
BIST 100
99,027.82
Altın
1,487.97
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Medya mensupları ile bir araya geldiği toplantıda açıklamalarda bulunuyor
logo
Türkiye

Erdoğan'dan şampiyon İbrahim Çolak'a kutlama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan İbrahim Çolak'ı tebrik etti.

Aylin Sırıklı   | 13.10.2019
Erdoğan'dan şampiyon İbrahim Çolak'a kutlama

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan İbrahim Çolak'ı kutladı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu Çolak'a tebrik mesajı gönderdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Batı'nın YPG tezleri manipülasyon
Barış Pınarı Harekatı ve Rusya’nın tavrı
Batı medyasında tezvirat harekattan önce başladı
IKBY Irak'taki gösterileri endişeyle izliyor
İran'ın yeni savunma vizyonunda başrol Devrim Muhafızları'nın

Benzer haberler

Erdoğan'dan şampiyon İbrahim Çolak'a kutlama

Erdoğan'dan şampiyon İbrahim Çolak'a kutlama

Milli sporcu İbrahim Çolak'tan tarihi başarı

Erdoğan'dan 9 aylık Muhammed'in ailesine: Kanını yerde bırakmayacağız

'Şimdi biz kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz, artık geri adım atmayacağız'

'Şimdi biz kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz, artık geri adım atmayacağız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Harekatın hayırlı olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Harekatın hayırlı olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile telefonda görüştü