Erdoğan'dan şampiyon İbrahim Çolak'a kutlama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan İbrahim Çolak'ı tebrik etti.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan İbrahim Çolak'ı kutladı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu Çolak'a tebrik mesajı gönderdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.