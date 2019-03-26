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Erdoğan'dan Dünya Tiyatrolar Günü'ne videolu kutlama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sanat varsa hayat var, hayat varsa sanat var" vurgusuna yer verilen ve Cumhurbaşkanlığınca hazırlanan video kliple 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nü kutladı.

Aynur Ekiz   | 26.03.2019
Erdoğan'dan Dünya Tiyatrolar Günü'ne videolu kutlama

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü dolayısıyla hazırlanan video klibi sosyal medya hesabından paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'da, Dünya Tiyatrolar Günü dolayısıyla hazırlanan ve ünlü tiyatro sanatçılarının birlikte söylediği, "Sanat varsa hayat var, hayat varsa sanat var" vurgusu yapılan bir video klibi paylaştı.

Cumhurbaşkanlığınca hazırlanan video klipte, ünlü tiyatro sanatçıları Nilgün Belgün, Haldun Dormen, Göksel Kortay, Nevra Serezli, Suna Keskin, Nurseli İdiz, Oya Başar, Hakan Altuner, Kerem Atabeyoğlu, Tamer Karadağlı, Gülen Karaman, Doğa Rutkay, Şebnem Özinal, İrfan Kangı, Ümit Kantarcılar, Merve Sevi, Damla Cercisoğlu yer aldı.

Erdoğan, "sanatvarsahayatvar" etiketiyle videoyu paylaşarak, "Dünya Tiyatro Günümüz kutlu olsun." ifadesini kullandı.

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