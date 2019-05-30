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Erdoğan'dan Barzani'ye tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, IKBY Başkanlığına seçilen Neçirvan Barzani'yi telefonla arayarak tebrik etti.

Orhan Onur Gemici   | 30.05.2019
Erdoğan'dan Barzani'ye tebrik telefonu

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanlığına seçilen Neçirvan Barzani'yi telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani ile telefonda görüştü.

Erdoğan görüşmede, IKBY Başkanlığına seçilmesi dolayısıyla Neçirvan Barzani'yi tebrik etti.

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