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Erdoğan ve Merkel telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü. Görüşmede, yeni tip koronavirüsle mücadelede ve salgın sonrası atılacak adımlarla ilgili iş birliği imkanları ile ikili ve bölgesel meseleleri ele alındı.

Andaç Hongur   | 11.05.2020
Erdoğan ve Merkel telefonda görüştü Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Merkel görüşmesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlarla ilgili iş birliği imkanları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı

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