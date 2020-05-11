Erdoğan ve Merkel telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü. Görüşmede, yeni tip koronavirüsle mücadelede ve salgın sonrası atılacak adımlarla ilgili iş birliği imkanları ile ikili ve bölgesel meseleleri ele alındı.
İstanbul
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Merkel görüşmesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlarla ilgili iş birliği imkanları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı
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