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Erdoğan, şairler Karakoç ve Zarifoğlu'nu andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk edebiyatının önemli şair ve yazarlarından Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nun vefat yıl dönümleri dolayısıyla mesaj yayımladı.

Etem Geylan   | 07.06.2019
Erdoğan, şairler Karakoç ve Zarifoğlu'nu andı

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk edebiyatının önemli şair ve yazarlarından Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nun vefat yıl dönümleri dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan yayımladığı mesajında, "Vefatlarının yıl dönümünde edebiyatımızın iki kıymetli ismi Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nu saygı ve rahmetle yad ediyorum. Mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Şair ve yazarlar Cahit Zarifoğlu vefatının 32. yılında, Abdurrahim Karakoç ise vefatının 7. yılında anılıyor.



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