Euro
6.30
Dolar
5.67
BIST 100
102,837.20
Altın
1,417.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Erdoğan, Mahathir ile kahvaltıda buluştu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile eşleri, aile kahvaltısında bir araya geldi.

Berk Özkan   | 27.07.2019
Erdoğan, Mahathir ile kahvaltıda buluştu

Istanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile eşleri, aile kahvaltısında buluştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile konukları Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ve eşi Siti Hasmah Muhammed Ali'nin katıldığı kahvaltı, Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Malezya diğer ülkelere karşı eylemler için üs olamaz'
Körfez krizi sonrası Umman dış politikasındaki arayışlar
İmran Han’ın ABD ziyareti ve Pakistan'ın yeni dış politika vizyonu
Ukrayna siyasetinde yeni dönem
Suudi tahtı üzerinde Yemen kabusu

Benzer haberler

Erdoğan, Mahathir ile kahvaltıda buluştu

Erdoğan, Mahathir ile kahvaltıda buluştu

'Malezya diğer ülkelere karşı eylemler için üs olamaz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmran Han ile telefonda görüştü

Mahathir'in Türkiye ziyareti Malezya basınında geniş yer buldu

Mahathir'in Türkiye ziyareti Malezya basınında geniş yer buldu
Fırat'ın doğusundaki terör koridorunu paramparça etmekte kararlıyız

Fırat'ın doğusundaki terör koridorunu paramparça etmekte kararlıyız
'Büyük İslam medeniyetini tekrar ayaklandırabiliriz'

'Büyük İslam medeniyetini tekrar ayaklandırabiliriz'