Erdoğan, Mahathir ile kahvaltıda buluştu
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile eşleri, aile kahvaltısında bir araya geldi.
Istanbul
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile eşleri, aile kahvaltısında buluştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile konukları Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ve eşi Siti Hasmah Muhammed Ali'nin katıldığı kahvaltı, Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.