Erdoğan: İstanbul, korkaklara emanet edilemeyecek kadar mühim bir yerdir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul, bölücülerin uzantılarının insafına bırakılamayacak kadar önemli bir şehirdir. İstanbul, sosyal medyadan ayar yiyen, zılgıt yiyen, posta konulan korkaklara emanet edilemeyecek kadar mühim bir yerdir." dedi.
İstanbul
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un, bölücülerin uzantılarının insafına bırakılamayacak kadar önemli bir şehir, sosyal medyadan ayar yiyen, zılgıt yiyen, posta konulan korkaklara emanet edilemeyecek kadar mühim bir yer olduğunu bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'un sadece Türkiye'nin değil Avrupa, Asya ve Afrika'nın da kalbi olduğunu belirtti.
İstanbul... pic.twitter.com/Eln0GLi3bo— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 29 Mart 2019
İstanbul'un bölücülerin uzantılarının insafına bırakılamayacak kadar önemli bir şehir olduğunun altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti:
"İstanbul, sosyal medyadan ayar yiyen, zılgıt yiyen, posta konulan korkaklara emanet edilemeyecek kadar mühim bir yerdir. İstanbul, 15 Temmuz gecesi darbeyi kutlayan FETÖ'cü alçakların şerefine kadeh kaldıran çarpık zihniyete teslim edilemeyecek müstesna bir şehirdir.
Çünkü bu şehir bize, size ve milletimizin tüm fertlerine Fatih'in emanetidir. Bu şehir, ezanımız ve bayrağımız için asırlardır bir gül bahçesine girercesine kara toprağa giren kahramanların emanetidir. Bu şehir, 15 Temmuz ihanetine karşı göğüslerini siper eden koç yiğitlerin emanetidir."
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.