Fotoğraf: AA/Halil Sağırkaya

ANKARA

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'ndaki konuşmasının ardından Ahmet Hamdi Akseki Camisi'ne geçti.

Burada cuma namazını kılan Erdoğan, ardından, 62 yaşında hayatını kaybeden eski milletvekili Aksak için düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Aksak'ın tabutunun başında kısa bir konuşma yapan Erdoğan, Muhyettin Aksak'ın her zaman inandığı değerler uğruna yaşadığını ve ondan taviz vermediğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Onunla uzun yıllar beraber olduk, beraber yürüdük. Son dönemlerdeki rahatsızlığı ve şimdi de ahirete uğurluyoruz. Ben öncelikle bütün ailesine başsağlığı diliyorum. Camiamıza başsağlığı diliyorum. Allah sabırlar versin. Hepimizin akıbeti, gideceğimiz yer burası. Bundan kaçmak söz konusu değil. Bütün mesele, Rabbim bizlere imanla, Kur'anla inşallah hayatımızı idame ederek tamamlamayı nasip eylesin. Bu vesileyle Muhyettin kardeşime Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim taksiratını hasenata tebdil eylesin. Cennetiyle, cemaliyle inşallah müşerref kılsın."

Erdoğan, konuşmasının ardından törene katılanları Fatiha okumaya davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenazenin ardından Aksak'ın Türk bayrağına sarılı tabutuna omuz verdi.

Törene Aksak'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanvekili Levent Gök, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, AK Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Lütfü Elvan, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, bazı eski bakanlar ile milletvekilleri de katıldı.

Muhabir: Erdoğan eski milletvekili Aksak'ın cenazesine katıldı









