Euro
7.74
Dolar
6.86
BIST 100
116,144.50
Altın
1,756.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Üsküdar meydanı
logo
Türkiye

Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevinden uzaklaştırıldı

Balıkesir'in Erdek ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırıldı.

Miraç Kaya   | 23.06.2020
Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevinden uzaklaştırıldı

Balıkesir

Balıkesir'in Erdek ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırıldı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ilçede mülkiyeti belediyeye ait olan ve üzerinde benzinlik bulunan gayrimenkul için "akaryakıt istasyonu yapılması ve intifa hakkı ihalesi" ile "akaryakıt istasyonu kiralama ihalesi" düzenlendiği bildirildi.

Bandırma Ağır Ceza Mahkemesince, her iki ihalede serbest rekabet ortamının kasıtlı olarak engellenerek sonucu süreç başlamadan belli olacak şekilde planlama yapıldığı ve ihalelerin tek katılımcı ile gerçekleştirilerek planlandığı şekilde sonuçlandırıldığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı'nın ihaleye fesat karıştırma suçu kapsamında 1 yıl 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği ve bu kararın Yargıtay 5. Ceza Dairesinin 20 Mayıs 2020 tarihli kararıyla onandığı anlaşılmıştır. Belediyenin önemli bir taşınmazı ile ilgili iki ayrı ihale süreci konusunda bizzat mahkeme kararıyla tespit yapılması ve bu kararın onanması üzerine adı geçen Belediye Başkanı, Anayasa'nın 127'nci maddesinin 4'üncü fıkrası ile Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 121 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19'da ikinci dalga endişeleri, İspanya ve Portekiz'de yeni normallikte geri adım attırdı
AA salgının 'sessizliğine' tanıklık ettiği fotoğrafları 'Karantina' albümünde topladı
Rusya'da Kovid-19 vakaları artarken tedbirler gevşetilmeye devam ediliyor
ABD'de siyahilerin Kovid-19'dan hastaneye kaldırılma olasılığı beyazların yaklaşık 4 katı

Benzer haberler

Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevinden uzaklaştırıldı

Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevinden uzaklaştırıldı