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Türkiye

Erciyes beyaz örtüsünü giydi

Türkiye'nin önemli kış sporları merkezlerinden Erciyes Dağı'na kar yağdı.

Ergün Haktanıyan   | 16.10.2019
Erciyes beyaz örtüsünü giydi

Kayseri

Türkiye'nin önemli kış sporları merkezlerinden Erciyes Dağı'na kar yağdı.

Erciyes AŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede öğleden sonra etkisini gösteren yağmur yerini kara bıraktı.

Kar yağışı dolayısıyla dağın 2 bin 700 metreden yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

Kar kalınlığının yer yer 5 santimetreyi bulduğu dağda, hava sıcaklığı da 5 dereceye kadar düştü.

Erciyes Dağı'na mevsimin ilk karı 15 Eylül'de yağmış, ancak hava sıcaklıklarının etkisiyle erimişti.

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