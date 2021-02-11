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Enis Berberoğlu milletvekili vasfını yeniden kazandı

Mahkemenin, Enis Berberoğlu hakkında verdiği "yeniden yargılama ve infazın durdurulması" kararı ile ilgili Başkanlık tezkeresi TBMM Genel Kurulunda okundu. Kararın okunmasının ardından Berberoğlu milletvekili vasfını yeniden kazandı.

Ahmet Kubilay Çelik   | 11.02.2021
Enis Berberoğlu milletvekili vasfını yeniden kazandı

TBMM

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin, Enis Berberoğlu hakkında verdiği "yeniden yargılama ve infazın durdurulması" kararı ile ilgili Başkanlık tezkeresi TBMM Genel Kurulunda okundu.

Kararın okunmasının ardından Berberoğlu milletvekili vasfını yeniden kazandı.

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