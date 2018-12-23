Engelli ve devlet korumasındaki 5 bin 778 kişinin ataması yapılacak

Engelli ve devlet korumasından yararlanan toplam 5 bin 778 kişi, yarın törenle kamu kurumu kadrolarına yerleştirilecek.

ANKARA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yazılı açıklamasında, engelli vatandaşları ve devlet korumasından yararlanan gençleri kamu kurumlarına atama töreninin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın saat 14.00'te yapılacağını bildirdi.

Daha önce 2 bin 504 engelli memur alımı yapılacağını duyurduklarını anımsatan Selçuk, bunun için başvuruların 29 Kasım-7 Aralık tarihlerinde alındığını ve yarınki törenle de başvuru yapan hak sahiplerinin kurayla atamalarının gerçekleştirileceğini belirtti.

Kurumların talepleri doğrultusunda ilköğretim düzeyinden 198, ortaöğretim düzeyinden 534, ön lisans düzeyinden 773, lisans düzeyinden 999 olmak üzere toplam 2 bin 504 kadroya atama yapılacağına işaret eden Selçuk, kadroların atama yapılmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirildiğini kaydetti.

"3 bin 274 gencimizi kamuda istihdam edeceğiz"

Bakan Selçuk, yerleştirme çerçevesinde ilk defa devlet korumasından yararlanmış 3 bin 274 gencin de öğretmen, mühendis, hemşire gibi unvanlı kadrolara atanacağını aktararak, "Engelli kardeşlerimizi ve devlet korumasından yararlanmış gençlerimizi kamuda istihdam ederek hayatlarını kolaylaştırmaya, umutlarını güçlendirmeye, heyecanlarına ortak olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek programın yerleştirme işlemlerinin noter huzurunda olacağı vurgulandı.

Muhabir: Merve Yıldızalp