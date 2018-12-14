En iyi 'tuzlu balık' için yarışacaklar

Türkiye'nin önemli balıkçılık merkezlerinden Sinop'ta, çok sayıda yazar ve gurmenin katılımıyla "En iyi lakerdayı ben yaparım" yarışması düzenlenecek.

SİNOP

Türkiye'nin önemli balıkçılık merkezlerinden Sinop'ta düzenlenecek yarışmada, katılımcılar en iyi tuzlu balığı yapmak için mücadele edecek.

Sinop Kültür ve Turizm Derneğince düzenlenecek yarışmaya çok sayıda yazar ve gurmenin yanı sıra 40'a yakın yarışmacı katılacak. "Buzda değil tuzda balık" sloganıyla gerçekleştirilecek yarışmada dereceye girenlere çeşitli hediyeler takdim edilecek.

Dernek Başkanı Cemalettin Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışmanın 16 Aralık'ta Sinop Valiliğinin destekleriyle yapılacağını söyledi.

Sinop'un tam bir balık kenti olduğunu ancak bunu yeteri kadar kullanamadıklarını anlatan Kaya, "Sinop'ta haftalık değil günlük balık tüketilir. Bunu insanlara bir şekilde göstermemiz gerekiyor." dedi.

Yarışmaya alanlarında ün yapmış yazar ve gurmelerin jüri üyesi olarak katılacağını ifade eden Kaya, şöyle konuştu:

"Tuzlu balık olarak da bilinen lakerda bölgemizde çok fazla tüketiliyor. Yapacağımız bu yarışmayla hem kent turizmine katkı sağlayacağız hem de lakerdanın tanıtımını yapmış olacağız. Bu noktada kendi alanlarında ün yapmış isimlerin yarışmaya katılarak jüri üyesi olmaları çok önemli. Çünkü biz bu yarışmayı tuzlu balığın insanlara ulaşması için düzenledik. Sinoplular zaten tuzlu balık nedir çok iyi biliyorlar. Onun için yarışmaya yoğun katılım bekliyoruz. Şu an 30 kişi başvuruda bulundu. Sayının 40'a yaklaşacağını öngörüyoruz."

"En iyi lakerdayı ben yaparım" diyen herkesi yarışmaya davet eden Kaya, "Umarım hedefimize ulaşırız. Güzel, değişik bir yarışma olacak." diye konuştu.

Muhabir: Gökhan Gücüklüoğlu