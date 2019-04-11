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Emniyetten ağır taşıtlara denetim

Emniyet Genel Müdürlüğünce, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ağır taşıtlara yönelik denetimlerde 271 araç trafikten men edildi.

Cankut Taşdan   | 11.04.2019
Emniyetten ağır taşıtlara denetim

Ankara

Emniyet Genel Müdürlüğü, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ağır taşıtlara yönelik denetimlerde 271 aracı trafikten men etti.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, şehirler arası yollarda yıl başından itibaren 46 bin 960 otobüs ile 28 bin 905 nakliye aracının denetlendiği belirtildi.

Denetimlerde, yasal şartları taşımadıkları belirlenen 271 aracın trafikten men edildiği, 7 araç sürücüsünün ehliyetine geçici olarak el konulduğu aktarıldı.

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