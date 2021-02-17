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Emniyet Genel Müdürlüğüne ilk ATAK helikopteri teslim edildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğüne ilk atak helikopterinin teslim edildiğini bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 17.02.2021
Emniyet Genel Müdürlüğüne ilk ATAK helikopteri teslim edildi

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından, teslim edilen ATAK helikopterinin fotoğrafını paylaşarak, "Emniyetimiz ilk ATAK helikopterini teslim aldı. Hoş geldin ATAK. Dosta güven, düşmana P-ATAK. Sağ olasınız Sayın Cumhurbaşkanım. Emniyet Teşkilatı adına şükranlarımızı arz ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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