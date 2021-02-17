Emniyet Genel Müdürlüğüne ilk ATAK helikopteri teslim edildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğüne ilk atak helikopterinin teslim edildiğini bildirdi.
Ankara
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından, teslim edilen ATAK helikopterinin fotoğrafını paylaşarak, "Emniyetimiz ilk ATAK helikopterini teslim aldı. Hoş geldin ATAK. Dosta güven, düşmana P-ATAK. Sağ olasınız Sayın Cumhurbaşkanım. Emniyet Teşkilatı adına şükranlarımızı arz ediyoruz." ifadelerini kullandı.
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Emniyetimiz ilk ATAK helikopterini teslim aldı— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) February 17, 2021
Hoşgeldin ATAK
DOSTA GÜVEN DÜŞMANA P-ATAK 🚁🇹🇷
Sağolasınız sayın Cumhurbaşkanım...
Emniyet Teşkilatı adına şükranlarımızı arz ediyoruz pic.twitter.com/wlpdqpaNkI