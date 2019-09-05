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Eminönü alt geçidindeki esnafa kredi müjdesi

İstanbul Valisi Yerlikaya ve KOSGEB Başkanı Uzkurt, şiddetli yağmurda su basan Eminönü alt geçidindeki esnafa gelecek haftadan itibaren faizini KOSGEB'in karşılayacağı kredileri kullanma müjdesi verdi.

Kaan Bozdoğan   | 05.09.2019
Eminönü alt geçidindeki esnafa kredi müjdesi

İstanbul

Eminönü alt geçidinde bir dükkanda esnafla toplantı yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya  ve KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt, öncelikle geçmiş olsun temennilerinde bulundu. Vali Yerlikaya, sağanakta alt geçitte 2 metreyi aşan su baskını olduğunu hatırlattı.

"Burada bulunan bütün iş yerlerimiz, içerisindeki mallarımız zarar gördü." diyen Vali Yerlikaya, o günden bugüne geçen üç haftada esnafın iş yerlerini eski haline getirebilmek için gayretle çalıştığını ifade etti.

Esnafa kira yardımında bulunacaklarına vurgu yapan Yerlikaya, gerekli çalışmaların ve tespitlerin tamamlandığını, eylül sonu ya da ekim başında bu işin çözüleceğini kaydetti.

Atanmış seçilmiş ayrımı yapmadan bu üzücü hadiseyi bir daha yaşamamak ve daha tedbirli olmak için gayret gösterdiklerini dile getiren Yerlikaya, "Allah bir daha bizi bu şekilde baskınlarla, afetlerle imtihan etmesin. Tedbir, tevekkül. Bizim inancımız, medeniyetimiz onu söylüyor." dedi.

"Önümüzdeki hafta bu kredilerinizi kullanabileceksiniz"

KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt ise esnafın mağduriyetinin giderilmesi için 11 banka ile kredi protokolü imzalandığını söyledi.

Uzkurt, "11 banka bu süreçte rol alacağını, tekliflerini iletti. 11 bankayla mutabakat imzaladık. Şu an sizler bu bankalarla kredilerinizi kullanabilecek konuma geldiniz. Öyle tahmin ediyorum ki banka genel müdürlükleri önümüzdeki pazartesi ilgili şubelerine talimatlarını iletecekler, önümüzdeki hafta siz de bu kredilerinizi kullanabileceksiniz." diye konuştu.

"Faizini KOSGEB olarak biz karşılayacağız"

Kredi şartlarına ilişkin de konuşan Uzkurt, "Bu kredinin şartları şu şekilde, maksimum 100 bin liraya kadar bankadan kredi kullandığınız taktirde bunun faizini KOSGEB olarak biz karşılayacağız. 36 ay vadeli bir kredi, ana parası bir yılı geri ödemesiz, daha sonra 9 eşit taksitte 3'er ayda bir ödeyeceğiniz bir kredi olacaktır." açıklamasını yaptı.

Burada zarar gören firmaların listesini ilgili bankalara ileteceklerini belirten Uzkurt şöyle devam etti:

"Siz ilgili bankalara gittiğinizde KOSGEB'in bu programından yararlanmak istediğinizi, kredi kullanmak istediğinizi söyleyeceksiniz. Tabii bankalar bazen şunu yapabiliyor, sizin kredibilitenize göre bir limit belirleyebiliyor. Orada sıkıntı yaşanırsa ben ilgili KOSGEB müdürlüğümüzü de sizinle irtibatlandıracağım. Onlar da bankalarla yakın irtibat halinde olacak, olaki bir sorun yaşanırsa biz hemen devreye gireceğiz. Mümkün olduğu kadar sizin zararınızı tazmin etmek için, bu krediyi kullanmak için de KOSGEB olarak biz elimizden geleni yapacağız."

Teminat konusunda KGF (Kredi Garanti Fonu) protokol yapıldığını kaydeden Uzkurt, "Ümit ediyoruz ki bu kredi kullandırımını çok kısa sürede sizin talebiniz doğrultusunda sorunsuz şekilde tamamlayalım. Biz nebze olsun sizlerin yaralarının sarılmasına da katkı yapmış olalım." dedi.

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