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Emektar kuyudan 72 yıldır petrol çıkarılıyor

Batman'da 1948 yılında 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün katıldığı törenle Türkiye'de ilk kez petrolün çıkarıldığı Raman-8 kuyusunda bugüne kadar 1 milyon tonu aşkın petrol üretimi yapıldı.

İbrahim Toprak   | 23.11.2020
Emektar kuyudan 72 yıldır petrol çıkarılıyor Fotoğraf: İbrahim Toprak/AA

Batman

Türkiye'de petrol üretiminin ilk kez gerçekleştirildiği Raman-8 kuyusu 72 yıldır faaliyetini sürdürüyor.

Türkiye, son yıllarda petrol arama faaliyetlerinde ileri bir noktaya gelirken, serüvenin ilk başladığı Batman'daki emektar kuyuda üretim kesintisiz devam ediyor.

1935 yılında yürürlüğe giren 2804 sayılı kanunla Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün (MTA) kurulmasının ardından Raman Dağı'nda başlayan arama faaliyetleri sonucu 1946 yılında 8'inci kuyuda petrol bulundu.

1346 metrede bulunan ham petrol 8 Mart 1948'de 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün katıldığı törenle çıkarılmaya başlandı.

"Gözümüz gibi bakıyoruz"

Aradan geçen 72 yılda Raman-8 kuyusundan 1 milyon tonu aşkın ham petrol çıkarıldı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürü Mustafa Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Raman-8'in Türkiye için önemine değindi.

Demir, emektar kuyudan 72 yılda 1 milyon tonun üzerinde üretim sağlandığını belirterek, "Raman-8 kuyusunda şu anda günlük ortalama 35-40 varil ham petrol üretimi sağlanmakta. Emektar bir kuyumuz. Ülkemizin petrol serüveninin başladığı ilk yerdir Raman-8 kuyusu. Petrolcülüğün simgesi anlamına gelen Raman-8 kuyusuna gözümüz gibi bakıyoruz." diye konuştu.


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