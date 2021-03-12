Emekli Orgeneral Halit Edip Başer vefat etti
Emekli Orgeneral, Halit Edip Başer 79 yaşında vefat etti.
İstanbul
Alınan bilgiye göre Başer, sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü özel bir hastanede saat 19.10 sularında hayatını kaybetti.
Genelkurmay İkinci Başkanlığı ve 2. Ordu Komutanlığı görevlerinde bulunan Başer, 2002 yılında emekli olmuştu.
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