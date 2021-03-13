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Emekli Orgeneral Halit Edip Başer son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybeden Emekli Orgeneral Halit Edip Başer, son yolculuğuna uğurlandı.

Şükrü Gündüz   | 13.03.2021
Emekli Orgeneral Halit Edip Başer son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul

Emekli Orgeneral Halit Edip Başer için Büyük Selimiye Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenazede eşi Hülya Başer, oğulları Batuhan ve Burak taziyeleri kabul etti.

Cenazeye 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Eski Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Emekli Orgeneral Hurşit Tolon, Emekli Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, İstanbul Merkez Komutanı Tuğgeneral Ahmet Atilla Dündar ile ailesi ve silah arkadaşları katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Başer için dua edilip helallik alındı.

Cenaze törenin ardından Başer'in naaşı askerler tarafından alınarak cenaze aracına konuldu.

Halit Edip Başer Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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