Emekli Orgeneral Halit Edip Başer son yolculuğuna uğurlandı
Tedavi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybeden Emekli Orgeneral Halit Edip Başer, son yolculuğuna uğurlandı.
İstanbul
Emekli Orgeneral Halit Edip Başer için Büyük Selimiye Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Cenazede eşi Hülya Başer, oğulları Batuhan ve Burak taziyeleri kabul etti.
Cenazeye 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Eski Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Emekli Orgeneral Hurşit Tolon, Emekli Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, İstanbul Merkez Komutanı Tuğgeneral Ahmet Atilla Dündar ile ailesi ve silah arkadaşları katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından Başer için dua edilip helallik alındı.
Cenaze törenin ardından Başer'in naaşı askerler tarafından alınarak cenaze aracına konuldu.
Halit Edip Başer Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.