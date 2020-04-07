Euro
7.36
Dolar
6.75
BIST 100
94,532.51
Altın
1,660.95
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yeni tip koronavirüse yönelik alınan tedbirlerin ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu
logo
Türkiye

Elmadağ'daki Roketsan tesislerinde patlama

Ankara Valiliği, Roketsan'ın yakıt depolarında saat 14.47'de patlama meydana geldiğini, can kaybının olmadığı patlamada 3 çalışanın hafif yaralandığını bildirdi.

Sertaç Bulur, Mustafa Çalkaya   | 07.04.2020
Elmadağ'daki Roketsan tesislerinde patlama

Ankara

Ankara Valiliği, Elmadağ'daki Roketsan tesislerindeki yakıt depolarında patlama meydana geldiğini, can kaybının olmadığı olayda 3 çalışanın hafif şekilde yaralandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Elmadağ ilçemizde bulunan Roketsan'da yakıt depolarında saat 14.47 sularında patlama meydana gelmiştir. Can kaybının olmadığı patlamada 3 çalışan hafif şekilde yaralanmıştır."

Savunma Sanayii Başkanı Demir'den açıklama

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Elmadağ'daki Roketsan tesislerinde meydana gelen patlamaya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Roketsan'da yaşanan patlamayla ilgili yaptığımız ilk tespitlere göre herhangi bir can kaybı söz konusu değildir. Roketsan çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı. 


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Olimpiyat meşalesi koronavirüs nedeniyle sergiden kaldırılacak
Gazze’de koronavirüs endişesi artıyor
Yeni tip koronavirüsü yenen doktor Demir ilk plazma bağışçısı oldu
Koronavirüs Bilim Kurulu video konferans aracılığıyla toplandı
Avrupa ülkelerinin Kovid-19 salgınıyla mücadelesi sürüyor

Benzer haberler

Elmadağ'daki Roketsan tesislerinde patlama

Elmadağ'daki Roketsan tesislerinde patlama

Ağrı'da Türkiye-İran doğal gaz boru hattında patlama

Endonezya'da Merapi Yanardağı'nda son 24 saatte 3 patlama odu