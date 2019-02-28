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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak konuşuyor
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Türkiye

Elektrik desteği ödemesi başlıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 2 milyon 22 bin haneye elektrik desteği ödemesinin 1 Mart itibarıyla başlayacağını bildirdi.

Mehmet Tosun  | 28.02.2019
Elektrik desteği ödemesi başlıyor

Ankara

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ihtiyaç sahibi ailelere devlet tarafından aylık 150 kilovatsaate kadar elektrik tüketim desteği verileceğini" duyurduğunu hatırlattı.

2 milyon 22 bin haneye elektrik desteği ödemesinin 1 Mart itibarıyla başlayacağını belirten Selçuk, ödemelerin PTT aracılığı ile yapılacağını ifade etti.

Destek miktarı evde yaşayan kişi sayısına göre değişecek

Destek miktarının, evde yaşayan kişi sayısına göre "40 lira 31 kuruş ve 80 lira 63 kuruş arasında değişeceğini aktaran Selçuk, "Buna göre, 1-2 kişi 75 kilovatsaat, 3 kişi 100 kilovatsaat, 4 kişi 125 kilovatsaat, 5 ve daha fazla kişi yaşayan hanelere aylık 150 kilovatsaat elektrik desteği verilmiş olacak." bilgisini paylaştı.

Selçuk, elektrik desteği ödemesi çalışmalarına katkılarından dolayı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak sosyal yardımlar konusunda ciddi bir mesai harcıyor, aktif hizmet sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hayata geçirdiğimiz yardımlar ile ihtiyaç sahibi ailelerimizin, yaşlılarımızın, engellilerimizin, vatandaşlarımızın her anlamda her zaman yanında olmaya, elinden tutmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın sevinçlerini görmek, yüzlerini güldürmek her şeye değer."

Bakan Selçuk, elektrik desteğinin ihtiyaç sahibi vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

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