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Elazığlı üretici devlet desteğiyle diktiği 37 bin ağaçtan badem hasadına başladı

Elazığ'ın Ağın ilçesinde yaşayan Alaattin Yazıcı, devlet desteğiyle bin dönüm alana diktiği 37 bin badem ağacından bu yıl 136 tondan fazla ürün bekliyor.

Suat Öztürk   | 11.09.2020
Elazığlı üretici devlet desteğiyle diktiği 37 bin ağaçtan badem hasadına başladı Fotoğraf: Suat Öztürk/AA

Elazığ

Elazığlı üretici devlet desteğiyle diktiği 37 bin ağaçtan badem hasadına başladı

Elazığ'ın Ağın ilçesinde yaşayan Alaattin Yazıcı, devlet desteğiyle bin dönüm alana diktiği 37 bin badem ağacından bu yıl 136 tondan fazla ürün bekliyor. ( Suat Öztürk - Anadolu Ajansı )

Devletten aldığı destek ile memleketi Elazığ'ın Ağın ilçesinde modern makinelerle badem üretimine başlayan Yazıcı, bin dönüm alana 37 bin badem ağacı dikti.

Ağaçlarının olgunlaşması ile 2 yıl içinde ortalama 200 ton ürün elde etmeyi hedefleyen Yazıcı, hasadını yaptığı bahçede gazetecilere yaptığı açıklamada, 230 bin lira düşük faizli ağaçlandırma kredisiyle bin dönümlük badem bahçesine sahip olduğunu söyledi.

Bahçeleri damla sulama ile suladığını, geçen yıl yaklaşık 136 ton ürün aldığını belirten Yazıcı, bu yıl daha fazla beklediğini kaydetti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan da üreticilerin devlet desteğiyle Elazığ'ın her bölgesinde modern bahçeler oluşturduğunu kaydetti.

Elazığ genelinde 13 bin dekar alanda badem üretimi yapıldığını ifade eden Karahan, bademciliğin gelişmesi için gereken bütün çalışmaları yaptıklarını vurguladı.

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