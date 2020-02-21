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Elazığ'da depremzedelerden 3 ay boyunca su tüketim bedeli alınmayacak

Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları, meydana gelen deprem nedeniyle 24 Ocak'tan itibaren depremzedelerden 3 ay süresince su tüketim bedeli alınmayacağını bildirdi.

İsmail Şen   | 21.02.2020
Elazığ'da depremzedelerden 3 ay boyunca su tüketim bedeli alınmayacak

Elazığ

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, yaptığı açıklamada, merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yaraların sarılması için başlatılan çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

Bu kapsamda aldıkları karar doğrultusunda 3 ay süresince abonelerden su tüketim bedeli alınmayacağını ifade eden Şahin Şerifoğulları, şunları kaydetti:

"Belediye Meclisimizde gerekli kararı alarak, depremin olduğu 24 Ocak'tan geçerli olmak üzere 3 ay süresince abonelerimizden su tüketim bedeli almayacağız. Sosyal belediyecilik ilkemizle vatandaşımızın yaşamını kolaylaştırmaya katkı sağlayacak bu müjdeyi hemşehrilerimle paylaşmak istiyorum. Ön ödemeli kartlı su sayacı kullanan abonelerimiz de bu imkandan yararlanacak. Bir aylık su tüketim bedelinin Elazığ Belediyesine toplam maliyeti 3,5-4 milyon lira ama vatandaşımızın canı sağ olsun. Biz elimizden geleni yapacağız. Vatandaşlarımızdan aldığımız destek, onlara hizmet olarak geri dönecek. Doğal gaz şirketi AKSA'dan da bu yönde bir karar bekliyoruz."

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