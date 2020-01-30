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Elazığ'da ağır hasarlı 72 bina yıkılacak

Elazığ'da acil yıkılması kararlaştırılan ağır hasarlı 72 binanın mühürlenmesi için Elazığ Belediyesine yazı gönderildi.

İsmail Şen   | 30.01.2020
Elazığ'da ağır hasarlı 72 bina yıkılacak Fotoğraf: Ahmet Bolat/AA

Elazığ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 6,8 şiddetindeki depremin ardından bini aşkın personelin katılımıyla oluşturulan hasar tespit komisyonları çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Bu kapsamda ağır hasarlı olduğu belirlenen 72 binanın acil yıkılması kararlaştırıldı.

Söz konusu binaların mühürlenmesi de bir yazıyla Elazığ Belediyesine bildirildi.

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