Elazığ'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.42'de Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin yerin yaklaşık 12 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.