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Elazığ'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Mümin Altaş   | 17.02.2020
Elazığ'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.42'de Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin yerin yaklaşık 12 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

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