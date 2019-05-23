Elazığ'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Elazığ'ın Arıcak ilçesi kırsalında 2 terör örgütü PKK mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Elazığ
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca Arıcak'ın Yoğunbilek köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik "Şehit Uzman Jandarma Çavuş Yıldıray Dönertaş-53 Operasyonu" düzenlendi.
Operasyonda, silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Güvenlik güçlerince bölgede yürütülen operasyon sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.