Ekipler hasta kadın için seferber oldu

BİNGÖL
Çetin kış koşulları Bingöl'de yaşamı olumsuz etkiledi.
Kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekiplerince çalışmalar aralıksız sürerken, gelen ihbarlar doğrultusunda hastalar da hastanelere ulaştırılıyor.
Bu kapsamda İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Komuta Kontrol Merkezine yoğun kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan Sudüğünü köyüne bağlı Elmaçayır mezrasında yaşayan Dilber Barulay'ın (49) göğüs ağrısı ve solunum sıkıntısı yaşadığı ihbarı ulaştı.
Bunun üzerine harekete geçen UMKE ve 112 Acil Servis ekiplerince, Barulay, 6 saat süren çalışmanın ardından paletli ambulansla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Muhabir: Abdullah Çelik