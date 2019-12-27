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Türkiye

Eğitime kar engeli

Hakkari merkez ve Yüksekova ilçesinde ve Van'ın Başkale ve Bahçesaray ilçesinde etkili olan yoğun kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Yılmaz Kazandıoğlu   | 27.12.2019
Eğitime kar engeli

Hakkari, Van

Hakkari Valiliği ve Yüksekova Kaymakamlığı, sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda, "Devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verilmiştir" ifadesine yer verdi.

Van

Van'ın Başkale ve Bahçesaray ilçesinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi. 

Valilikten yapılan açıklamada, ilçede etkisini sürdüren kar nedeniyle merkez ve bağlı köylerdeki okullarda eğitime bugün ara verildiği bildirildi. 

Açıklamada, engelli kamu personellerinin de idari izinli sayılacağı belirtildi. 





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