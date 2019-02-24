Eğitime fırtına ve kar yağışı engeli

Çanakkale Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, devam eden fırtına ile yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile Gelibolu, Gökçeada, Çan, Bayramiç, Lapseki, Biga, Yenice, Eceabat ilçelerinde İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği ilk ve orta dereceli okullarda 25 Şubat Pazartesi günü eğitime ara verildi.

Gelibolu'da eğitime fırtına ve kar engeli

Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli, engelli personel ile hamile personel de idari izinli sayılacak.

Kırklareli

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime, bir gün süreyle ara verildi.