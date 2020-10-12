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Ege'de peş peşe 2 deprem

Ege Denizi açıklarında saat 3.30'da 4.8, saat 3.44'te 4.2 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi.

İsa Toprak   | 12.10.2020
Ege'de peş peşe 2 deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege açıklarında saat 03.30'da 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Datça'ya 173 kilometre uzaklıkta meydana gelen depremin yaklaşık 6 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Daha sonra AFAD tarafından, saat 03.44'te Ege açıklarında 4,2 büyüklüğünde başka bir sarsıntının meydana geldiği bildirildi.

Depremin 11 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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