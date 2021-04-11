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Ege'de denize düşen eğitim uçağının enkazı çıkarıldı

İzmir'in Foça ilçesinde 9 Nisan'da denize düşen eğitim uçağının enkazı çıkarılarak gemi vinci yardımıyla TCG Alemdar gemisine konuldu.

Halil Fidan   | 11.04.2021
Ege'de denize düşen eğitim uçağının enkazı çıkarıldı Fotoğraf: Halil Fidan/AA

İzmir

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Alemdar gemisinin su altı arama ekipleri, önceki gün yeri belirlenen ve şamandıra yerleştiren noktada bugün uçağın enkazına ulaştı.

Denizden çıkarılan enkaz, gemi vinci yardımıyla TCG Alemdar gemisine konuldu.


Çalışmanın tamamlanmasının ardından TCG Alemdar da bölgeden ayrılmak üzere hareket etti.

Çiğli 2. Ana Jet Üssü'nden kalkan KT-1 tipi eğitim uçağı, 9 Nisan'da Orak Adası ile İngiliz Burnu arasında denize düşmüş, iki pilot kurtarılmıştı. Enkaz çıkarma çalışmalarına da başlanmıştı.

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