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Ege'de 4,8 büyüklüğünde deprem

Kuşadası Körfezi yakınlarında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 08.08.2019
Ege'de 4,8 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi açıklarında saat 11.39'da 4,8 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Ürkmez köyüne 11,85 kilometre, Kuşadası Körfezi'ne 8,19 kilometre mesafede yaşanan depremin yaklaşık 18,47 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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