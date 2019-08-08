Ege'de 4,8 büyüklüğünde deprem
Kuşadası Körfezi yakınlarında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi açıklarında saat 11.39'da 4,8 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Ürkmez köyüne 11,85 kilometre, Kuşadası Körfezi'ne 8,19 kilometre mesafede yaşanan depremin yaklaşık 18,47 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.