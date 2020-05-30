Ege'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.22'de Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 15,46 kilometre derinlikte olduğu ve Muğla'nın Datça ilçesine 136 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.