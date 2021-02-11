Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan yapılan bilgilendirmeye göre, Dikili açıklarında saat 11.45'teki sarsıntı 6,97 kilometre derinlikte kaydedildi.
Ankara
Ege Denizi'nde, İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Dikili açıklarında saat 11.45'teki sarsıntı 6,97 kilometre derinlikte kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.