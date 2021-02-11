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Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan yapılan bilgilendirmeye göre, Dikili açıklarında saat 11.45'teki sarsıntı 6,97 kilometre derinlikte kaydedildi.

Ayşe Şensoy Boztepe   | 11.02.2021
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Ankara

Ege Denizi'nde, İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Dikili açıklarında saat 11.45'teki sarsıntı 6,97 kilometre derinlikte kaydedildi.

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