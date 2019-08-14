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Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Orhan Onur Gemici   | 14.08.2019
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.11'de Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 13,90 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Ovacık köyüne 315 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

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