Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Ege Denizi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 6,28 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.