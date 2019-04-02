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Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Zafer Fatih Beyaz   | 02.04.2019
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Ankara

Ege Denizi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,28 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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