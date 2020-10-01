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Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kemal Karadağ   | 01.10.2020
Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.05'te meydana gelen depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yeri 63,63 kilometreyle Muğla'nın Bodrum ilçesi oldu.

Yer sarsıntısı 48,84 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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