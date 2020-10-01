Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.05'te meydana gelen depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yeri 63,63 kilometreyle Muğla'nın Bodrum ilçesi oldu.
Yer sarsıntısı 48,84 kilometre derinlikte gerçekleşti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.