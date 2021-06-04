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Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Barış Gündoğan   | 04.06.2021
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 23.23'te ve 11 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 31,91 kilometre olarak ölçüldü.

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