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Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

AFAD, Ege Denizi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 17.03.2020
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

Ege Denizi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.14'te Ege Denizi açıklarında 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, Muğla'nın Bodrum ilçesine 4 kilometre uzaklıkta ve 11 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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