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Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Kemal Karadağ   | 24.02.2021
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 13.51'deki sarsıntı, 9,92 kilometre derinlikte kaydedildi.

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