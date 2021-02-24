Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 13.51'deki sarsıntı, 9,92 kilometre derinlikte kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.