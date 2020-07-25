Edirne'deki orman yangını kontrol altına alındı
Meriç ilçesinde çıkan orman yangınında soğutma çalışması başlatıldı.
Edirne
Edirne'nin Meriç ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
İlçe merkezinin Karayusuflu mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına, havadan 2 uçak, 6 helikopter, karadan da 15 arazöz, 3 dozer ve 75 personel müdahale etti.
Yangının, 10 saatlik çalışma sonucu ekiplerce kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışması başlatıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.