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Edirne'deki orman yangını kontrol altına alındı

Meriç ilçesinde çıkan orman yangınında soğutma çalışması başlatıldı.

Gökhan Balcı   | 25.07.2020
Edirne'deki orman yangını kontrol altına alındı

Edirne

Edirne'nin Meriç ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

İlçe merkezinin Karayusuflu mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, havadan 2 uçak, 6 helikopter, karadan da 15 arazöz, 3 dozer ve 75 personel müdahale etti.

Yangının, 10 saatlik çalışma sonucu ekiplerce kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışması başlatıldı. 

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